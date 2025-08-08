La Fiorentina deve sciogliere il nodo Lucas Beltranche con il rifiuto al Flamengo ha complicato i piani della società. Niente 12 milioni (più tre di bonus) da investire per un rinforzo in fase offensiva.
Beltran blocca la Fiorentina: rifiutato il Flamengo, niente tesoretto per l'attacco
Beltran blocca la Fiorentina: rifiutato il Flamengo, niente tesoretto per l’attacco
La Fiorentina deve sciogliere il nodo Lucas Beltran
Dopo l'esclusione dalla sfida contro il Nottingham è ormai certo che Beltran non rientra nei piani di Stefano Pioli. Già la passata stagione sembrava dovesse lasciare la maglia viola, poi rimase. Al tempo però le offerte non erano in linea con la richiesta della Fiorentina. Oggi le cose sono cambiate, ma l'unica offerte era quella del Flamengo, mentre gli agenti del giocatore continuano a sondare il mercato europeo (quello gradito all'attaccante). Lo riporta La Nazione.
