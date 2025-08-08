Beltran blocca la Fiorentina: rifiutato il Flamengo, niente tesoretto per l’attacco

Dopo l'esclusione dalla sfida contro il Nottingham è ormai certo che Beltran non rientra nei piani di Stefano Pioli. Già la passata stagione sembrava dovesse lasciare la maglia viola, poi rimase. Al tempo però le offerte non erano in linea con la richiesta della Fiorentina. Oggi le cose sono cambiate, ma l'unica offerte era quella del Flamengo, mentre gli agenti del giocatore continuano a sondare il mercato europeo (quello gradito all'attaccante). Lo riporta La Nazione.