Basta polemiche o mugugni: Sottil è rinato e adesso Palladino se lo gode

Non sempre il percorso di Sottil a Firenze è stato facile: tra infortuni (come l’ernia al disco che lo aveva frenato due anni fa) e difficoltà caratteriali, ha faticato a esprimere il proprio potenziale. Tuttavia, la fiducia del tecnico Palladino è stata decisiva. Dopo una chiacchierata estiva, il mister ha integrato Sottil nel progetto, dandogli fiducia e un ruolo centrale, soprattutto in assenza di Bove, ora in ripresa dopo l’operazione al cuore. (PALLADINO SU SOTTIL)