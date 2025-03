Ambizione e gruppo unito. Così la sosta ha rigenerato la Fiorentina

Riparte il campionato e lo fa con una Fiorentina più unita che mai. Da ora in avanti ci sarà un rush finale da tour de force per i viola, che non si fermeranno più fino alla fine. Restano undici gare in calendario, che potrebbero diventare quindici: niente calcoli, tanta ambizione e soprattutto un gruppo unito. Questi i fattori che rileva La Nazione, fondamentali per provare a raggiungere tutti gli obiettivi in ballo, in primis la posizione in classifica in A e la finale di Conference.