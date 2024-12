Albertosi: “De Gea e Kean fanno la differenza. Mi piace tanto Sottil”

L ’ultima volta che la Fiorentina fu capace di vincere otto partite di fila in campionatoera la stagione 1959-1960. In panchina Luis Antonio Carniglia e in campo Hamrin, Chiappella, Lojacono e Montuori. I ragazzi di Carniglia arrivarono secondi in classifica con quarantasette punti, otto in meno rispetto alla Juventus. Uno dei protagonisti di quella gloriosa annata fu Enrico Albertosi, arrivato dallo Spezia nella stagione precedente e promesso sposo di Firenze fino al 1968. Uno dei segreti di quella Fiorentina fu la capacità di subire meno gol di tutti (31 per la precisione). E ci riuscì anche grazie a un portiere come Albertosi, che, come scrive il Corriere dello Sport, proprio quell’anno si qualificò campione d’Europa con l’Italia e un biennio più tardi vicecampione del mondo. Tornando ai viola, Albertosi preferisce dribblare i paragoni con la squadra attuale, non vedendo un parallelo tra la sua Fiorentina e quella attuale, perché secondo lui i tempi sono cambiati. «Il calcio è completamente diverso. Ora ci sono tanti passaggi, soprattutto indietro. Troppa tattica». E inoltre non ci sono più quei giocatori che ti saltano l'uomo per creare superiorità numerica, anche se, per Albertosi, «la Fiorentina su questo può compensare con Sottil, che ha il dribbling facile». Secondo il portiere, l'esterno viola sa saltare bene l'uomo, rompendo le partite, convincendolo del fatto che possa essere un valore aggiunto di livello per la squadra di Palladino che, continuando, definisce come una squadra molto più concreta rispetto a quello di Italiano. «È una realtà che funziona molto bene». In questa stagione non era partita molto bene, però poi «cambiando il sistema di gioco si è ritrovata, iniziando a vincere. Cosa che continua a fare».