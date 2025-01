Al passo d’addio: Ikonè in patria? Kouamé e Kayode, il punto sulle uscite

Il Corriere dello Sport si occupa anche del mercato in uscita, a cominciare da Ikoné. L'attaccante francese sta rifiutando le offerte provenienti da fuori Europa come quella dei Chicago Fire che non lo soddisfaceva sul piano professionale ed economico. Stessa cosa che era valsa, la scorsa estate, per le richieste dal Qatar dove lo avevano cercato Al-Arabi e Al-Duhail. Occhio invece al pressing del Paris FC: i francesi lusingano Ikoné che tornerebbe volentieri in patria. L’affare non è semplice, ma i costi non spaventano. Anche Michael Kayode è in odore di addio, in particolare c’è forte il Brentford che spinge per il prestito con opzione. Su Oliver Christensen si attende una cenno del Paderborn. Christian Kouame invece riflette sull'opportunità di andare al Torino, con Antonio Sanabria che farebbe il percorso inverso.