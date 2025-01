Tuttosport: scambio Sanabria-Kouamé ad un passo. I dettagli

Fiorentina-Torino , in programma domani alle 12.30, sarà importante non solo sul piano della classifica, ma anche su quello del mercato. Le due società, infatti, stanno discutendo dell'eventuale scambio tra Sanabria e Kouamé . Operazione che potrebbe concretizzarsi qualche ore dopo la fine della partita. Così scrive, infatti, Tuttosport.

Stante il benestare di entrambi al cambio di casacca, l’operazione potrà scivolare verso l’esito positivo senza incontrare particolari intoppi. I due ricevono uno stipendio analogo - attorno al milione e settecentomila euro netti a stagione. Il paraguaiano però ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo (2026), e l’ivoriano invece fino al 2027. Inoltre la bilancia resta in sostanziale equilibrio se a essere pesati sono i cartellini, dal valore tra i 7 e i 9 milioni. L’idea prevalente conduce a uno scambio puro a parità di condizioni, per quanto ancora resti in piedi la possibilità di procedere attraverso un prestito con diritto di riscatto.