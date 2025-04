A Firenze torna l’Europa: col Celje assenze pesanti, le idee di Palladino

Domani sera, ancora un giovedì d'Europa per la Fiorentina. Obiettivo puntare dritti verso le semifinali di Conference League sfidando il Celje nel ritorno dei quarti dopo l'1-2 in Slovenia dell'andata. Come ricorda Repubblica, Palladino aveva messo in campo una rotazione strategica per far ruotare tutti e preservare il gruppo per il campionato, poi trovando soltanto un pari contro il Parma. Oggi sarà di nuovo tempo di rifinitura, con sicuramente qualche scelta di cui tenere di conto.