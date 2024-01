Spalluto cerca continuità in C. Zeman è sulle sua tracce

L'ex viola Samuele Spallutto in forza al Monopoli è sotto il mirino di due squadre di Serie C interessate all'acquisto del classe 2001

Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 in forza al Monopoli non si è ancora sbloccato e dopo le 11 reti nel Gubbio nel 2021/22 ha vissuto mesi non entusiasmanti. Negli ultimi mesi fra Ternana, Novara e Monopoli le sue prestazioni non sono migliorate, per questo il ragazzo potrebbe cambiare squadra. Secondo quanto riporta Rete 8 Zeman sarebbe interessato per portarlo al Pescara. Oltre all'interesse del club abruzzese ci sarebbe anche il concreto interesse della Carrarese.