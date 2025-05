SONDAGGIO VN – Rinnovo Palladino, siete contenti della scelta viola?

Rinnovo a sorpresa quello di Raffaele Palladino. Come raccontato da lui in conferenza stampa, è stata una sorpresa anche per lui. Altri due anni di contratto per il tecnico campano, che ha annunciato di aver messo le basi per il futuro. La chiamata di Commisso poco prima della conferenza ha sigillato Palladino alla panchina viola. Adesso la sfida con il Betis verrà affrontata con più serenità. La redazione di ViolaNews, per capire l'opinione dei nostri lettori, ha proposto un sondaggio per votare la vostra opinione riguardo il rinnovo. Qui sotto potete votare tra le opzioni