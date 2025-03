SONDAGGIO VN – Questione Franchi, siete soddisfatti della gestione finora?

La questione stadio a Firenze sta diventando, o meglio, è diventata a tutti gli effetti un tormentone. Dalla volontà di Commisso di mettersi in proprio di anni fa, poi per forza di cose abbandonata, alla ristrutturazione del Franchi tramite i fondi del Pnr, le problematiche non sembrano mai finire. Dai 55 milioni, destinati al Franchi, che creano tensioni al consiglio regionale, fino alle polemiche dei tifosi che da anni sperano di non prendere più l'acqua per andare allo stadio. Noi di ViolaNews chiediamo ai nostri lettori qual è la loro opinione a riguardo, se si sentono soddisfatti o meno dell'andamento della gestione fino a oggi. Qui sotto il sondaggio per votare