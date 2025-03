Repubblica: “Il centrodestra si spacca. Sul tavolo anche il tema stadio”

Sul tavolo di coalizione di centrodestra ci sono diversi temi che però stanno creando delle divisioni. E' stato lo stesso Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia, ad ammetterlo durante l'annuncio dell'evento "Una bussola per la competitività europea". Inoltre Stella lamenta della mancata programmazione di riunioni per discutere di varie questioni. Tra le questioni più spigolose c'è anche il tema stadio. Appena due giorni fa ci sono state delle tensioni nel consiglio regionale per la destinazione dei 55 milioni un tempo assegnati al Franchi. Lo riporta La Repubblica.