Paratici: “A Firenze non sono di passaggio. Ho chiesto solo una cosa”

"Viviamo in un momento delicato, ma dobbiamo dividere le competizioni. Stasera abbiamo un grande segnale per il settore giovanile , con tanti ragazzi che hanno viaggiato con noi. Solo in difesa sono 4 su 5 formati nel club, giochiamo con tanti italiani. I fatti danno l'esempio, c'è speranza. Giochiamo tutte le partite giocando al massimo, sapendo il momento. Serve cercare di costruire una squadra funzionale , in base alle richieste del tecnico. Si voleva passare ad una difesa a 4, con centrocampisti che si inserissero ed esterni che saltassero l'uomo. Io ero al Tottenham, ma è stata la linea di Goretti e di Ferrari."

La scelta di Firenze: "Una scelta coraggiosa, essere coraggiosi vuol dire conoscere i rischi. La Fiorentina, anche in questa stituazione, poteva avere la forza per uscirne, e le risorse societarie. Abbiamo delle infrastrutture anche per costruire il futuro, volevo un contratto lungo ed ho firmato, è stata l'unica condizione che ho posto. Non sono un dirigente di passaggio, sono sempre rimasto a lungo nelle società"