Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima di Jagiellonia-Fiorentina:
news viola
Paratici: “A Firenze non sono di passaggio. Ho chiesto solo una cosa”
"Viviamo in un momento delicato, ma dobbiamo dividere le competizioni. Stasera abbiamo un grande segnale per il settore giovanile, con tanti ragazzi che hanno viaggiato con noi. Solo in difesa sono 4 su 5 formati nel club, giochiamo con tanti italiani. I fatti danno l'esempio, c'è speranza. Giochiamo tutte le partite giocando al massimo, sapendo il momento. Serve cercare di costruire una squadra funzionale, in base alle richieste del tecnico. Si voleva passare ad una difesa a 4, con centrocampisti che si inserissero ed esterni che saltassero l'uomo. Io ero al Tottenham, ma è stata la linea di Goretti e di Ferrari."
La scelta di Firenze: "Una scelta coraggiosa, essere coraggiosi vuol dire conoscere i rischi. La Fiorentina, anche in questa stituazione, poteva avere la forza per uscirne, e le risorse societarie. Abbiamo delle infrastrutture anche per costruire il futuro, volevo un contratto lungo ed ho firmato, è stata l'unica condizione che ho posto. Non sono un dirigente di passaggio, sono sempre rimasto a lungo nelle società"
© RIPRODUZIONE RISERVATA