Fiorentina, tutte le pagelle dei nostri lettori. Che differenze con i giornalisti!

I voti per la stagione finita che i lettori di Violanews hanno assegnato a tutti i giocatori della Fiorentina.

Redazione VN 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 19:02)

Intro — Con il fine settimana si è concluso il maxi sondaggio che vi ha visto impegnati in prima persona per assegnare un voto a tutti i giocatori della Fiorentina che hanno finito la stagione. Non abbiamo inserito Edoardo Bove e tutti i giocatori ceduti a gennaio. Vediamo insieme le vostre pagelle ruolo per ruolo confrontandole con la media stagionale delle pagelle espresse dagli organi di stampa che abbiamo preso in esame per tutta la stagione

Portieri — Due soli i portieri che sono scesi in campo con na certa continuità De Gea e Terracciano: molto distante il giudizio dei tifosi da quello dei giornalisti per De Gea, molto più vicino invece quello per Terracciano

Lettori Giornalisti De Gea 8,8 6,49 Terracciano 5,2 5,72

Difensori centrali Veniamo ai 5 difensori centrali presi in esame. In questo caso è Comuzzo a guadagnare oltre un voto di media per i tifosi che premiano anche Ranieri e di poco Pongracic. Molto simile il voto per Marì mentre Moreno viene penalizzato dal voto espresso nel nostro sondaggio.

Lettori Giornalisti Comuzzo 7,22 5,98 Pongracic 6,27 5,93 Marì 5,87 5,75 Ranieri 7,16 6,04 Moreno 5,03 5,51

Esterni difensivi — Gosens mette d'accordo tifosi e giornalisti ma la differenze è di ben 2 punti. Anche per Dodò c'è quasi un punto mezzo di differenza mentre Parisi ottiene la sufficienza solo dai tifosi

Lettori Giornalisti Dodò 7,58 6,18 Gosens 8,25 6,25 Parisi 6,22 5,84

Centrocampisti — Sono ben 7 i centrocampisti esaminati e sicuramente Mandragora esce vincitore per tifosi e stampa ma una differenza di punteggio di un punto e mezzo. Molto più vicine invece le valutazioni per tutti gli altri con Cataldi e Fagioli leggermente premiati dai lettori che invece hanno abbassato la media di Folorunsho e Ndour

Lettori Giornalisti Mandragora 7,72 6,21 Cataldi 6,56 6,10 Fagioli 6,39 5,96 Adli 6,14 6,08 Richardson 5,68 5,77 Folorunsho 5,29 5,92 Ndour 5,02 5,48

Attaccanti — Infine gli attaccanti con Kean che ottiene uno strepitoso 8,98 che supera di 2 punti e mezzo la media della pagelle degli organi di stampa. Per Gudmundsson votazione quasi uguale mentre Beltran peggiora con i tifosi il voto della stampa e infine Colpani e Zaniolo ottengono voti pessimi oltre 2 punti sotto la media della stampa

Lettori Giornalisti Kean 8,98 6,57 Gudmundsson 6,04 6,06 Beltran 5,68 5,90 Colpani 3,87 5,54 Zaniolo 2,63 5,40