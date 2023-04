Solo e impietrito: tutta la delusione di Stankovic al Franchi

Il serbo infatti, è rimasto seduto in panchina a giarda il vuoto per molti minuti. Strano per un allenatore con un carattere forte come il suo.

Notte fonda per la Sampdoria che è sempre più in basso in campionato e le vicende societarie non aiutano il tutto. Dazn ha riportato il comportamento di Stankovic che, sul 3 a 0 della Sampdoria, è sembrato davvero sconsolato. Il serbo infatti, è rimasto seduto in panchina a giarda il vuoto per molti minuti. Strano per un allenatore con un carattere forte come il suo. Poi, in conferenza stampa, ha spiegato che una polmonite non gli permette di essere la massimo, ma la sensazione è che Stankovic capisca fino in fondo il malessere della sua squadra.