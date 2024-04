Sky Sport: “Manna nuovo DS del Napoli. Italiano il primo nome per la panchina”

Novità in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha trovato il nuovo d.s. per il suo Napoli: sarà Giovanni Manna, attualmente primo collaboratore di Giuntoli alla Juventus. Uno sgarro importante che, come sottolinea Sky Sport, dà inizio alla progettazione della nuova stagione in casa Napoli. Inoltre, Manna sembra avere le idee molto chiare sul futuro allenatore del Napoli. Il primo obiettivo è uno solo: Vincenzo Italiano.