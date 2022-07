Sind. Bagno a Ripoli: “Il Viola Park non sarà secondo a niente in Europa”

"Il presidente Commisso ha previsto un budget importante, si parla di 105 milioni. Si tratta con tale infrastruttura di un passaggio decisivo per la crescita del club, perché la Fiorentina era uno dei pochi club di Serie A a non avere il centro sportivo. Adesso la società viola avrà una struttura che non è seconda neanche ai più grandi club della Premier League o al Real Madrid [LEGGI]. Questo è un elemento che deve essere apprezzato dai tifosi e io come Sindaco lo apprezzo altrettanto: è un investimento importante per il territorio, per il Comune di Bagno a Ripoli e per l'indotto". (ITALPRESS)