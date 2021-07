Si chiude il ritiro: Fiorentina-Virtus Verona 4-0. Tanti gol e lavori in corso

Si chiude il ritiro di Moena: la Fiorentina torna a casa con tanti gol ma non troppe certezze. Adesso servono acquisti e amichevoli di livello

La Fiorentina fa quattro su quattro a Moena, e chiude con un'altra vittoria il ritiro in Val di Fassa. Dopo i 27 gol messi a segno tra Ostermunchen, Polisportiva C4 Foligno e Levico Terme, stavolta il livello si è alzato e la squadra viola non è riuscita a dilagare come le altre volte contro la Virtus Verona dell'ex Gamberini (viceallenatore), società che milita in Serie C. Rispetto al test match di ieri, il tecnico viola ha rivoluzionato l'undici di partenza, schierando alcuni titolari in più rispetto a ieri: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Bianco(la sorpresa di questo precampionato), Maleh, Munteanu.