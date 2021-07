FOTO VN – Lo striscione… dantesco: “Il vero Italiano si parla a Firenze”

Vincenzo Italiano in versione dantesca? Ebbene sì. Uno striscione presente a Moena esalta Firenze come patria della nostra lingua

Uno striscione presente a Moena (la Fiorentina sta giocando contro la Virtus Verona) ricorda Firenze come patria dell'italiano (nonché del calcio nella sua versione "primordiale"). Sulle reti che dividono le tribune dal terreno di gioco del Benatti è apparso un grosso cartello che ritrae il tecnico viola Vincenzo Italiano con il copricapo tipico di Dante Alighieri. "L'Italiano vero si parla solo a Firenze. Benvenuto mister" recita lo striscione che ricorda la città in riva all'Arno come culla della nostra lingua.