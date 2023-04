Serie A, ufficializzate modifiche al calendario. Salernitana-Fiorentina non cambia

La Lega Serie A ha comunicato alcune variazioni di date e orari per le prossime due giornate di campionato. Il motivo scatenante è stata la richiesta (accolta) di posticipare Napoli-Salernitana così da consentire la eventuale festa scudetto degli azzurri allo stadio. La partita era infatti in programma domani, ma l'eventuale matematica sarebbe arrivata solo domenica in caso di mancata vittoria della Lazio contro l'Inter nel match delle 12,30. Da qui la decisione "per motivi di ordine pubblico" di far giocare Napoli-Salernitana alle 15 di domenica. Questo però implica anche lo slittamento di Udinese-Napoli del successivo turno infrasettimanale, che si giocherà giovedì 4 maggio anzichè martedì 2 maggio. Nella serata di ieri erano arrivati appelli da Salerno affinchè cambiasse anche la data di Salernitana-Fiorentina, ma la Lega ha invece confermato che la partita si disputerà come da programma mercoledì 3 maggio alle ore 18 allo stadio Arechi.