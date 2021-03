Serie A, i giocatori più fallosi del campionato: quarto un giocatore viola

Sul sito Sky Sport troviamo la classifica dei venti giocatori più fallosi del campionato. La graduatoria si riferisce semplicemente al numero di falli commessi dall’inizio della stagione. In questa speciale classifica troviamo ben due giocatori viola. Il primo, partendo dal basso, è Nikola Milenkovic. Il centrale serbo con 42 falli commessi si prende la diciottesima posizione. Ben più in alto troviamo invece Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, con un totale di 54 falli commessi, si prende in solitudine la quarta posizione. Più fallosi dell’ex Verona in campionato ci sono soltanto Rincon del Torino (56), Soriano del Bologna (58) e Kucka del Parma (60).

