Il Milan vuole Amrabat. Il marocchino è sulla lista di Maldini

Sofyan Amrabat è finito nel mirino del Milan. Secondo quanto riporta pianetamilan, infatti, Maldini e Massara avrebbero identificato nel marocchino il vice ideale per Ismael Bennacer. Amrabat ha vissuto giorni complicati prima delle dimissioni di Prandelli. L’arrivo di Iachini sulla panchina viola potrebbe sì dare una svolta alla stagione dell’ex Verona che resta però fin qui negativa. C’è anche l’ipotesi dell’offerta che il Diavolo potrebbe formulare nella prossima finestra di mercato per accaparrarsi il classe ’96. Si parla di 20 milioni di Euro per vedere Amrabat con la casacca rossonera.