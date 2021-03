Amrabat rischia la panchina anche contro il Milan

Titolare o no? Questo è il dilemma. Per la scelta degli uomini a centrocampo per la gara contro il Milan, tutto ruota intorno ad Amrabat.

Come scrive il Corriere dello Sport, l’ipotesi di una sua presenza dall’inizio appare piuttosto lontana. Le valutazioni che Prandelli sta facendo hanno e avranno un peso determinante nelle scelte come e più del solito: a “cose normali”, il dubbio titolare sì o no non sarebbe stato neppure preso in considerazione. Adesso, però, ogni scenario è possibile: ha già conosciuto la panchina e un bis non sarebbe una sorpresa, specie considerando la sua forma non ideale.