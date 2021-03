Serie A, accordo con CBS per diritti USA. De Siervo: “grazie a Commisso”

CBS Sports e Lega Serie A hanno annunciato l’accordo per la trasmissione, in esclusiva, negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Così ha voluto commentare l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo:

Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting. In un’area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Ci tengo in particolar modo a ringraziare il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso per il suo importante contributo nel raggiungere questo accordo.

Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380 partite di Serie A, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports. Paramount+, la destinazione principale per gli appassionati di calcio negli Stati Uniti, trasmette ogni anno più di mille partite in diretta comprendendo le competizioni UEFA, la Liga e, dalla prossima stagione, la Serie A.