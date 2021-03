Bucchioni: “Con Commisso il club non è cresciuto. Servono le persone giuste”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l’addio di Prandelli al Pentasport di Radio Bruno:

Prandelli continua a sentirsi ancora un allenatore nonostante la lettera piena di amarezza. Secondo me le intenzioni di Cesare erano quelle di fare bene per guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione. I numeri erano impietosi, ma non penso propria che ci siano stati dei giocatori che hanno dato contro al mister. Alla Fiorentina va bene qualsiasi progetto, l’importante è che venga scelto da Rocco. Se Juric fosse stato l’allenatore della Fiorentina in questa stagione secondo me oggi saremmo a fare altri discorsi. Non ho mai pensato che Commisso avesse la bacchetta magica, però non sono state fatte certe cose, si cresce un centimetro per volta e fino ad ora non è stato fatto. Rocco non può sapere tutto e sicuramente qualcuno gli riferisce ciò che accade a Firenze, ci sono delle persone sbagliate e il calcio si fa con quelle giuste