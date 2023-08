Serena: “La Fiorentina interverrà in difesa. Rapid? Ha solo la forma in più”

"C'è bisogno di aggiungere qualità e quantità dietro per affrontare tutte le competizioni. Theate? Mi piace, conosce già il calcio italiano ed è mancino. Sembra il giusto profilo. Io son convinto che la Fiorentina dietro qualcosa farà. L'anno scorso nella Fiorentina uno dei due centrali usciva per impostare, e quindi Italiano cerca questo. Inoltre, ha sempre giocato con un regista, e quindi l'arrivo di Arthur è sinonimo delle idee che Vincenzo Italiano ha per l'assetto della Fiorentina. Rapid Vienna? L'unica differenza è la condizione fisica, visto che il Rapid ha giocato circa 6 partite in più dei viola. Il gap fisico non si risolve in 7 giorni, bisognerà quindi sopperire con la qualità. C'è solo differenza fisica al momento per me, loro partono prima con coppe e campionato e quindi sono più in forma in questo periodo. Anche io quando giocavo i preliminari di Champions League mi trovavo in difficoltà con squadre dai nomi impronunciabili, proprio perché partivano prima con la preparazione ed i campionati".