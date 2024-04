LIVE – Barak: “La squadra vuole ritornare a giocarsi la finale”

Barak interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Viktoria Plzen e Fiorentina in Conference League

Accanto al tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è presentato in conferenza stampa, il trequartista Antonin Barak per presentare la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League. Queste le sue parole:

Antonin, come valuti la stagione della squadra e che effetto ti fa giocare in quella che, a tutti gli effetti, è la tua competizione preferita?

E' una stagione in cui siamo partiti meglio rispetto alla passata; io personalmente no, a causa dei problemi fisici avuti. Ho sempre cercato di trovare il prima possibile la condizione giusta per essere a massima disposizione del mister e della squadra. Non voglio guardare al passato qui, in Repubblica Ceca; abbiamo ancora 2 mesi e siamo dentro a tutte le competizioni, in cui vogliamo dare il massimo. Domani, vogliamo portare a Firenze un risultato positivo.