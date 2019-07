Se il gioco vale la candela

L’attesa sta diventando spasmodica. Ok, Pradè l’aveva detto chiaramente che per gli acquisti ci sarebbe stato da aspettare fino al 10 agosto. Ma era difficile prevedere che tutto sarebbe rimasto completamente fermo in entrata, a fronte di alcune cessioni già perfezionate (Veretout, Hugo). E così un po’ di scetticismo, se non vera e propria preoccupazione, sta iniziando a serpeggiare tra i tifosi viola. Inevitabile, comprensibile. Tanto poi la differenza la farà la qualità degli arrivi. Un conto è gente del calibro di Rafinha, De Paul, Keita e Lirola, un altro sarebbero (con tutto il rispetto) Defrel e Patric. Ma l’ottimistico sospetto è che per prendere giocatori di medio-basso cabotaggio, non sarebbe certo necessario aspettare due mesi, no? Da giorni la Fiorentina si nasconde dietro a smentite e possibili depistaggi, sebbene qualche indizio sia filtrato sulla voglia di ri-alzare l’asticella. E allora non resta che attingere alle riserve di pazienza. Se alla fine della fiera sarà costruita una Fiorentina forte, sarà valsa la pena dell’attesa.

