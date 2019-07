Rafinha sta per decidere il suo futuro: Fiorentina in piena corsa

Nonostante le smentite di Pradè, la Fiorentina continua ad essere segnalata in orbita Rafinha. Oggi il Mundo Deportivo, quotidiano di Barcellona, scrive che i prossimi giorni saranno decisivi per definire la situazione del centrocampista spagnolo. I blaugrana sono propensi a venderlo e lo valutano 20 milioni (anche se nei giorni scorsi si parlava di 15). I club interessati – si legge nell’articolo – sono Valencia e Milan, oltre ai viola. Rafinha sta dimostrando in questo precampionato di aver smaltito il grave infortunio della scorsa stagione. E Firenze potrebbe essere nel suo destino…