Rafinha, arrivano conferme! L’ingaggio è alto, ma Firenze potrebbe essere nel suo destino…

Con Firenze ha, per certi versi, un legame di sangue. Rafael Alcantara, per tutti Rafinha, è infatti uno dei due figli di Mazinho, brasiliano che vestì la maglia della Fiorentina nel lontano 1991/92 che ne cura anche gli interessi. E considerando che è nato il 12 febbraio 1993, si può ipotizzare che con buona probabilità i suoi genitori l'abbiano concepito nelle loro ultime settimane di permanenza a Firenze… Da qui a immaginarlo in maglia viola ne passa assai, ovviamente, ma intanto stanno arrivando conferme rispetto all'indiscrezione di questa mattina. Anche AS, uno dei principali portali spagnoli, rilancia infatti l'interesse per il talentuoso centrocampista offensivo, con un breve trascorso nell'Inter: "La Fiorentina spinge forte per Rafinha".

All'interno dell'articolo si racconta che il giocatore è al centro di una trattativa tra Barcellona e Valencia che dura da settimane, mentre l'inserimento della Fiorentina è freschissimo. Reduce dalla rottura del legamento crociato, Rafinha non gioca una gara ufficiale dallo scorso novembre, ma in questo precampionato è tornato in campo nella International Champions Cup destando ottime sensazioni. Il Barça vorrebbe venderlo a titolo definitivo per 15 milioni ma l'ostacolo principale potrebbe essere lo stipendio da 3,1 milioni di euro, anche se il contratto è in scadenza tra soli 12 mesi.