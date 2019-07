Commisso e Barone hanno deciso: ok all’aumento del monte ingaggi

Si alza il monte ingaggi della Fiorentina che, di conseguenza, avrà più libertà di manovra sul mercato. Lo ha stabilito il vertice andato in scena negli Stati Uniti il 23 luglio alla presenza di Commisso e Barone. Come scrive La Nazione, il tetto potrà scalare oltre quota 50 milioni al lordo (la scorsa stagione il limite fu dichiarato sotto i 40). Balzo superiore al 25%. Tutto questo mentre – proprio per la necessità di poter aggiungere energie fresche in regime di fair play finanziario – viene considerata anche una sponsorizzazione «non marginale» della Mediacom. Quella interna non sarebbe la soluzione ideale – ovviamente meglio poter contare su altri finanziatori per rafforzare un club che sta cercando di aumentare il fatturato in modo sensibile – ma Commisso ha chiesto più volte elasticità rivolgendosi ai vertici del calcio.