Scontri nella notte tra tifosi Betis e Fiorentina: identificati 100 ultras viola

La Polizia Nazionale ha identificato circa 100 tifosi della Fiorentina dopo gli incidenti di ieri nella zona di Alameda de Hércules LEGGI QUI, caratterizzati dal lancio di razzi e arredi urbani, e dagli scontri con i tifosi del Real Betis GUARDA QUI. Cadena SER scrive degli incidenti di questa notte a Siviglia, riportando che in nessun caso si sono verificati feriti negli scontri, avvenuti intorno alle 23:00. Come riporta l' emittente, non sono stati effettuati arresti, poiché i presenti si sono mantenuti a distanza, senza alcun contatto fisico. Nel corso dell'operazione di polizia, gli ultras italiani sono stati evacuati tramite via Calatrava, dove sono stati sequestrati passamontagna, tubi di plastica, coltelli, mazze da baseball e fuochi d'artificio inutilizzati. Come riporta sempre il sito dell'emittente, sono stati identificati, in particolare, i leader di un gruppo ultras viola, che sono stati raggruppati e scortati ai loro alberghi.