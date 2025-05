Una battaglia a Siviglia. Accesi scontri tra le tifoserie nella notte

Non c'è solo il campo come protagonista. Nella notte ci sarebbero stati degli scontri tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Betis

Sul campo Betis-Fiorentina si preannuncia essere una grande sfida europea. Fuori però questa notte ci sono stati degli scontri, come riportato dal Diario De Sevilla. Su internet girano molti video che ritraggono una vera e propria battaglia (come titolato dal quotidiano) , avvenuta tra alcuni tifosi viola e quelli spagnoli.

L'accaduto

Il tutto è avvenuto nell'Alameda de Hercules, una delle piazze cenrali della città ed a pochi metri da una stazione di Polizia. Il giornale andaluso ha raccolto alcune testimonianze. Sarebbero stato presenti oggetti come manganelli, razzi, e bottiglie. Sono stati momenti di grande tensione, culminati con l'intervento proprio della Polizia. Come riporta As, la gara era stata dichiarata ad alto rischio dal comitato antiviolenza. Anche per questo nella città era stata diramata un'allerta per disinnescare possibili pericoli simili.