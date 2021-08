Sconcerti: “Vlahovic? Commisso moduli le promesse. Patron entusiasta di Maleh”

Le parole del giornalista sul futuro di Vlahovic

Intervenuto nel botta e risposta con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a 360° del momento viola tra campo e mercato: "Vlahovic? Se la Fiorentina incassasse 80 milioni la cessione è inevitabile: Commisso però deve imparare a modulare le sue promesse perché aveva dichiarato che l'avrebbe tenuto a tutti i costi. Belotti per sostituirlo? Non vedo perché debba lasciare il Torino per venire da noi, così come Berardi che a me piace tantissimo e sa segnare. Accetto che vada via Vlahovic, ma dal mercato mi aspetto tre giocatori veri. Spero che 80 milioni siano reinvestiti con competenza: servono un'ala, un regista e un'altra punta perché non ne abbiamo alcuna".