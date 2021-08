Pedullà conferma: Fiorentina su Berardi, prezzo calato! Ma solo in un caso

La Fiorentina piomba su Berardi dopo tanti tentativi in passato, stavolta con risorse economiche importanti che potrebbero arrivare da Vlahovic

Oggi la notizia di Berardi in orbita Fiorentina ha destato l'interesse dei tifosi della Viola: il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà annuncia che l'interesse è reale, ma solo in caso di partenza di Vlahovic, che porterebbe le liquidità necessarie per tentare un colpo del genere. Un colpo che Pioli voleva perfezionare già quando allenava la Fiorentina, e che ora continua a sognare al Milan. Ci sarà, nel caso, da battere la concorrenza dei rossoneri, ora che la valutazione è scesa dagli iniziali 40 milioni agli attuali 30.