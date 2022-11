Sconcerti: “Sabiri a che serve? Cabral-Arnautovic, c’è differenza. Boga normale”

Il ruolo di Sabiri e le opportunità dal mercato

Redazione VN

Mario Sconcerti è intervenuto nel consueto filo diretto, rispondendo alle domande degli ascoltatori de "Il Pentasport", in onda su Radio Bruno:

Cabral-Arnautovic? "Lo farei al volo, c'è una convenienza molto forte. Cabral è un giocatorenormale, non so perché il Bologna possa pensare di cambiarlo. La differenza tecnica tra i giocatori è evidente. Attaccante? Chi dovrebbe fargli posto e quanto debba costare, tre centravanti ce l'abbiamo, compreso Kouame. Non ne abbiamo uno che si sia specializzato nel goal. Va trovato, ma non è semplice oggi come oggi. Siamo un po' incartati in quel ruolo, ma ci sono stati dei miglioramenti. Mi ha fatto piacere vedere Jovic molto più inserito nella Fiorentina".

Ritiro e Viola Park - "Non credo che un ritiro a Firenze sia una cosa ideale, è una città molto calda. Il Viola Park ha un milione di sensi, ma fuori dalle prestazioni di luglio e agosto. Siamo andari in montagna fino ad ora perché c'era l'aria buona, se ti devi ossigenare devi andare in quei posti". Barone-Nico Gonzalez? Credo nelle cose che avvengono, si può dire tutto del Dg, ma non che non sia dedito alla causa, è sincero. Recuperare Gonzalez, seppur con tutta la calma del mondo, è importante per la Fiorentina.

Sabiri? "Non lo conosco molto, ma non sono straordinariamente contento. È un ruolo dove siamo coperti da Bonaventura e Barak, senza considerare Castrovilli. Mi sembra che ci siano certe cose fatte con improvvisazione".

Boga? È un giocatore eccezionale solo quando diventa eccezionale, il più delle volte è un giocatore normale che cerca di strafare e non ci riesce. Simeone? Che il giocatore fosse migliore di quello visto me lo aspettavo, è migliorato molto. Non è un giocatore di secondo piano, non mi sembra molto realistico.