Sconcerti: “Quarta il miglior difensore. Mi piace Jovic da trequartista”

Il decano del giornalismo sportivo italiano, Mario Sconcerti , ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di alcuni temi caldi di casa Fiorentina, partendo dalla sfida di lunedì contro la Lazio: "C'era bisogno di una vittoria come quella di ieri. Adesso vediamo se riusciamo a confermarci. Lunedì sarà una sfida difficile. La Lazio è sempre un avversario ostico. Servirà la miglior Fiorentina".

"A me sta piacendo molto. È il difensore ideale per gli attaccanti veloci. Soprattutto con le seconde punte, più leggere, riesce a fare la differenza. Dall'inizio del campionato è sicuramente il nostro migliore difensore".

"Bonaventura sta faticando. Tarda ad essere incisivo come nelle passate stagioni. Anche se continua ad avere delle qualità sublimi, non riesce a fare quel qualcosa in più che tutti si aspettano".