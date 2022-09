Sconcerti: “Mi fido di Italiano, ma non puoi giocare sempre alla stessa maniera”

"Le partite non sono tutte uguali e non puoi giocare sempre alla stessa maniera"

"L'errore di Venuti è incomprensibile, ci sono stati tanti errori dei singoli, un gioco orizzontale così massiccio schiaccia il centravanti contro la difesa avversaria. Nel calcio serve il piano B, non si può avere un solo modo di giocare, l'anno scorso la Fiorentina ha perso 14 partite e ho l'impressione che ci sia una difficoltà nel preparare le partite cosiddette facili. La qualità c'è, il problema è il modulo. Mi fido di Italiano, ma le partite non sono tutte uguali e non puoi giocare sempre alla stessa maniera. Barak è ancora, giustamente, spaesato e quindi mi aspetto un suo inserimento maggiore; a Maleh invece stiamo chiedendo troppo".