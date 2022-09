Vitale: “Da Italiano mi aspetto di più. Parisi? Ora non avrebbe molto senso”

L'ex direttore sportivo, Pino Vitale , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento della Fiorentina: "Penso che quella di ieri con l'Udinese sia stata la prima partita veramente sbagliata dalla Fiorentina. Anche l'anno scorso qualche volta era capitato (sempre con l'Udinese e Torino). Ora arriva la Juventus, che con lo Spezia non ha fatto nulla di che. Le partite da giocare sono tante, quindi aspettiamo. Cosa è mancato a Udine? Le fasce offensive. Sta mancando Gonzalez, che quando c'è fa la differenza, ma in generale in quel ruolo mi aspetto qualche compito e indicazione in più dell'allenatore".

"Sta facendo molto bene all'Empoli e ora si sta confermando. È un calciatore che costa, perché loro non regalano mai. Non so, mai hai Biraghi per il momento. Se spendi tanti soldi per prendere Parisi, fai un investimento per il prossimo anno. Ora non avrebbe molto senso".