Sconcerti: “Mandragora da Nazionale. Jovic? Giusto prenderlo in prestito”

Il decano del giornalismo, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina: "Credo che il vero miglioramento dei viola arriverà dai giocatori che già ha. Gente come Nico Gonzalez, Ikoné, Cabral dovranno fare una grande stagione per ripagare la fiducia data. I tre giocatori in entrata più vicini andranno a riempire i vuoti lasciati dai tre addii di Odriozola, Torreira e Vlahovic".