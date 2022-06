Bucciantini: “Jovic non è un fenomeno. Mandragora? Ok, ma ne serve un altro”

Il noto giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi legati alla Fiorentina. Sulla strategia di mercato da utilizzare: "Ormai abbiamo capito quali sono i movimenti sul mercato. In primis dobbiamo lavorare sui tre spazi vuoti lasciati dai giocatori non riscattati, poi penseremo ad allungare la rosa. È l'occasione che ti dice quando spendere 50 milioni di euro. In questo momento con quei soldi, fai di più che in altri momenti. È un mercato povero e investendo quest'anno potresti fare più cose".