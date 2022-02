Sconcerti: “Ho applaudito la cessione di Vlahovic, seguendo la logica del calcio”

Il giornalista dice la sua sul caso Vlahovic, poi parla della sua passione viola: "Amo la Fiorentina a prescindere, vinca o perda"

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato della sua Fiorentina. Ecco quanto si legge: "La mia squadra (la Fiorentina, appunto) per fortuna non è concorrenziale, non ho bisogno di fare il tifo per lei, è solo la rappresentazione della mia città. La amo a prescindere, vinca o perda, le chiedo solo di dare quello che ha, come fosse una figlia".