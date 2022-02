Atalanta-Fiorentina, le probabili: chi al centro dell’attacco? Torna Quarta

Entrambe reduci da una sconfitta casalinga in campionato, Atalanta e Fiorentina aspettano con ansia il quarto di finale di Coppa Italia[PROGRAMMA COMPLETO] per riprendere il cammino. Molto probabilmente gli orobici dovranno fare a meno del loro puntero Duvan Zapata per molto tempo, dunque Gian Piero Gasperini sta studiando le soluzione da apportare al proprio attacco non solo per il match contro i viola, ma anche per il prossimo futuro dei nerazzurri. In casa gigliata tanti sono i ballottaggi: sicuri del posto l'ex di turno Jack Bonaventura e Lucas Torreira. I due dovranno saltare la successiva sfida di La Spezia per squalifica. Con Vincenzo Italiano però non si può mai dire...