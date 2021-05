Sconcerti: “Commisso farà un’ottima squadra, ma deve saper affidarsi”

Sconcerti si augura di vedere presto una grande Fiorentina, con gli investimenti di Commisso ripagati sul campo

"La difesa? Queste sono cose da lasciare all'allenatore. Martinez Quarta? E' un buon giocatore. Il problema è che la Fiorentina è una squadra modesta. Mi meraviglia il fatto che questo sorprenda. La Fiorentina non marca i giocatori che danno la palla, bisogna impedire che ci sia qualcuno libero che dia il pallone. Il futuro? Sono convinto che prenderemo 3-4 giocatori, la Fiorentina è una squadra da ampia retrocessione. De Paul? Non penso che verrà, vuole giocare la Champions League. Sono convinto che la Fiorentina diventerà un'ottima squadra, ma bisogna dare tempo a Commisso perché sbaglia gli investimenti nel corso del tempo. Il centro sportivo è un capitale della Fiorentina nei prossimi centro anni, da ammortizzare nel tempo. Lo stadio a maggior ragione. Un calciatore non è un patrimonio, è un affitto "anno per anno".