Amoruso: “Se non ci diamo una svegliata, la Lazio ci gonfia”

Lorenzo Amoruso commenta duramente la difesa della Fiorentina

Credo che Pezzella e Milenkovic siano con la testa da un'altra parte, ma non sto dicendo che non sono professionali. Gli errori, le disattenzioni e i mal posizionamenti stanno durando da troppo tempo. Contro il Bologna nessuno si è chiuso ad imbuto. Non c'è comunicazione. Come fanno a non guardarsi intorno, stiamo parlando dell'ABC del calcio per quanto riguarda i difensori della Fiorentina. Se non ci diamo una svegliata, la Lazio ci gonfia. Su 57 gol subiti, una trentina sono stati regalati".