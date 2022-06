Sconcerti: “Amrabat pupillo non solo di Commisso. Italiano? Servono alternative”

Mario Sconcerti, durante il filo diretto, ha parlato di molti temi sulla Fiorentina: da Amrabat a cosa deve migliorare Italiano

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per trattare molti temi legati alla Fiorentina. Ha iniziato parlando di mercato: "Questa estate mi aspetto un mercato di qualità. Piatek? Non credo che verrà riscattato, a meno che non ci facciano un grosso sconto. In attacco penso che ci faranno una grande sorpresa. Ci sono molte possibilità di mescolamento. Belotti è un giocatore che in campionato, se gioca, ti fa dai 15 ai 20 gol. Non mi lamenterei di un attaccante come lui".