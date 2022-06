VN – Cartellino e stipendio, ecco le cifre in ballo per Dodò

Contatti sempre più fitti tra le dirigenze, ma la trattativa non è ancora vicina alla chiusura. Il giocatore ha dato l'ok

L'interesse è concreto e ormai di dominio pubblico. Dodò è un obiettivo sensibile del mercato della Fiorentina e siamo riusciti a raccogliere qualche ulteriore informazione sullo stato dell'arte della trattativa. Secondo quanto ci risulta, l'affare non è così vicino alla conclusione e le parti devono ancora scendere nel dettaglio delle cifre. Di certo ci sono stati dei contatti diretti - non tramite intermediari - tra i dirigenti della Fiorentina e quelli dello Shakhtar Donetsk, così come con l'entourage del terzino brasiliano (LA SCHEDA).