Sconcerti: “Non mi piace l’idea che tutti siano fenomeni. Vlahovic? Un caso”

Ecco le parole di Mario Sconcerti al Pentasport su Italiano e la nuova Fiorentina

Redazione VN

Il noto giornalista, Mario Sconcerti è intervento come suo solito ai microfoni del Pentasport. Ecco le sue parole su Italiano e la nuova Fiorentina: "Oggi era una giornata in cui dovevamo ascoltare. Se fossi stato li mi sarei concentrato sulla faccia e sulle parole di Italiano per capire che persona è. Non mi piace questa idea che tutti siano fenomeni ma sono ottimista sul lavoro del mister. Potremmo essere la sorpresa del campionato. Il gioco di Italiano è bello ma costa troppo, per avere risultati deve costare meno. Per la difesa bisogna capire cosa fanno i terzini, visto il modulo del mister".

Su l'addio di Gattuso: "La clausola serve per salvaguardare i segreti che un dirigente conosce all'interno della società. Quindi si deve impegnare in modo civile e penale a non dire nulla. Nel Calcio la realtà è sempre più semplice delle supposizioni. Secondo me non aveva voglia di venire a Firenze perché poteva avere squadre migliori".

Sul mercato viola: "Bisogna ottenere i risultati per convincere i giocatore. Inoltre, avere un grande centro sportivo è fondamentale. per un giocatore che viene dall'estero è un punto in più. Scordatevi una Fiorentina che prende 6 giocatori, ne prenderà 2 o 3 bravi. Vlahovic è un caso. Non so come finirà, sicuramente dovrà abbassare le richieste sullo stipendio. Per me, se non rinnova va ceduto assolutamente ora. Amrabat avrà un periodo lungo di riposo, ma andava detto prima. La pubalgia non arriva in vacanza".

Un commento sul successo dell'Italia di Mancini: "Ogni successo ha una storia particolare, tutta sua. Arriva in un momento particolare del calcio, dove c'è stato un grande equilibrio. ora non ci sono più giocatori determinanti, conta il gruppo. La differenza vera sia stata nella qualità dei nostri giocatori. Inoltre noi avevamo un allenatore da grandi club, gli altri avevano tecnici da nazionale".