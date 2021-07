Moena, si parte: i comunicati con tutte le info utili

La nota con alcune informazioni utili sul ritiro estivo della Fiorentina

"Tutto pronto a Moena per accogliere, dal 17 al 31 luglio, l’ACF Fiorentina che, per il nono anno, ha scelto la Val di Fassa per preparare il campionato di Serie A, al via il prossimo 22 agosto. Il campo sportivo C. Benatti è stato allestito - grazie alla collaborazione e al supporto di Comune di Moena, U.S. Monti Pallidi e Apt Val di Fassa - con tutte le strutture necessarie e a fianco è stato ultimato anche il Viola Village, per la gioia dei tifosi che possono seguire la preparazione dei viola. Dopo un anno di pausa, causa pandemia, il ritiro e le attività della squadra gigliata quest’estate si svolgono nel rispetto delle regole anti Covid 19, il che significa che alle duesedute giornaliere di allenamento (alle 9.30 e alle 16.30) l’ingesso è libero con autocertificazione di stato di buona salute (massimo 500 persone), il Village è aperto tutti i giorni, con giochi, store, food & beverage, e accesso libero con misurazione della febbre in ingresso nonché con sistema “contapersone” per monitorare le presenze e permettere un flusso costante. Per quanto riguarda le quattro partite amichevoli - in programma nei giorni 20, 25, 29 e 30 luglio alle 17 - l’entrata al C. Benatti di Moena è permessa a mille persone (50% rispetto alla massima capienza dell’impianto), con “green pass” (copia del certificato vaccinale o, in alternativa, tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti ciascuna partita) e biglietti acquistabili esclusivamente online su “TicketOne”.