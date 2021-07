Fiorentina in maglia verde? Dalla prossima stagione sarà vietato

Vi ricordate il verde di San Giovanni? Dalla prossima stagione non ci sarà più possibilità di rivederlo

"...se una divisa è prevalentemente scura, l'altra deve essere prevalentemente chiara, oppure se una maglia è cerchiata, fasciata, a quadri, l'altra non deve contenere nessuno dei colori presenti nella prima, se non come richiamo. [...] Dalla stagione 2022/2023 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento".