Scaramuzzino: “CL? Obiettivo minimo per ACF arrivare tra le prime otto”

La nota voce di Radio Rai ha dato una sua interpretazione sulla stagione della Fiorentina

Redazione VN

Il giornalista Giovanni Scaramuzzino ha parlato oggi su Radio Bruno, dove è intervenuto sui temi di casa Fiorentina.

Su Fiorentina-Sampdoria — "Ieri mi è piaciuta la Fiorentina, al di là dei limiti della Sampdoria. La Samp mi ha impressionato negativamente nel possesso palla e nella pericolosità. La Fiorentina mi è piaciuta nella gestione della partita. Mi è piaciuta sotto questo aspetto. Non dico che ha avuto maturità in questo, ma sicuramente ha giocato da squadra. In questo avvio di stagione non sempre è stato così. Nel dopo partita mi ha colpito una dichiarazione di Stankovic che ha detto che la Fiorentina è la migliore delle squadre che ha affrontato finora con la Samp (mettendola avanti a Roma e Inter). Terracciano non mi sembra che abbia fatto molte parate comunque. Quando vedi una squadra come la Sampdoria avere chiare difficoltà a centrocampo, è evidente che le aspettative sono di batterla."

Su Jovic e Torreira — "Jovic? Non è mai entrato veramente in partita ieri. Abbiamo notato che c'è un punto interrogativo su di lui. Su Torreira sono d'accordo con Cecchi. Manca alla Fiorentina a mio avviso. Sapeva verticalizzare l'area. A questa Fiorentina manca questo aspetto, anche se dal punto di vista fisico c'è la capacità di affrontare partite spigolose. Barak lo stanno rimpiangendo a Verona. Non dico quanto Simeone, ma quasi."

Sugli obiettivi dei viola — "Conference? La Fiorentina secondo me può arrivare fino in fondo, però non deve tralasciare il campionato. Non conviene. L'obiettivo minimo per la Fiorentina in Conference è arrivare tra le prime otto."